Terug naar de wortels van ’t menselijk bestaan

Foto Just Film ’Into the forest’.

De stroomstoring die eerder deze week Amsterdam en omgeving verlamde, zou een passende publiciteitsstunt zijn geweest voor ’Into the forest’.

Door Marco Weijers - 18-1-2017, 15:42 (Update 18-1-2017, 16:11)

In deze boekverfilming van de Canadese regisseur Patricia Rozema komt de levering van elektriciteit echter helemaal niet meer op gang. Naar de oorzaak blijft het gissen, maar de maatschappelijke ontwrichting is onvoorstelbaar groot.

Daar krijgen we echter maar een klein stukje van mee in dit overlevingsdrama, dat zich afspeelt in een nabije toekomst en focust op beproevingen van de volwassen zussen Nell (Ellen...