’Body language’ is komisch en herkenbaar

Foto Roy Beusker Alfred van den Heuvel in ’Body language’.

Voor wie binnenkort een eerste date of sollicitatiegesprek heeft, kan de voorstelling ’Body language’ een hele goede voorbereiding zijn. Alleen al de eerste handdruk kan een relatie maken of breken, leren we in deze vermakelijke spoedcursus lichaamstaal.

Door Maaike Staffhorst - 17-1-2017, 16:37 (Update 17-1-2017, 16:37)

Cursusleiders Anna (Alexandra Alphenaar) en Victor (Joey Ferre) nemen met hun cursist Bob (Alfred van den Heuvel) gebeurtenissen uit zijn leven door waarop het misging. Na hun analyse mag Bob oefenen op een beter resultaat, wat komische en zeer herkenbare situaties oplevert.

