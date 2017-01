The silent storm

The Silent Storm. (Sony) 98 minuten.

Door Hanneke van den Berg - 10-1-2017, 14:07 (Update 10-1-2017, 14:26)

Met acteurs als Damian Lewis (’Homeland’) en Andrea Riseborough (’Nocturnal animals’) had ’The silent storm’ briljant kunnen worden. Dat het niet meer dan een middelmatige film is geworden, komt omdat scenarioschrijfster en regisseur Corinna McFarlane te ver is doorgeschoten in haar script.

Lewis speelt een tirannieke dominee op een afgelegen Schots eiland dat langzaam doodbloedt, omdat de mijn wordt gesloten. Zijn vrouw is doodongelukkig, maar bloeit op als ze een ex-gevangene in huis krijgen, die terug moet...