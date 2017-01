Met je ogen dicht naar de film

Foto Kippa Harry Sacksioni: ,,Zonder muziek zouden acht van de tien grote films geen succes zijn geworden.’’

Harry Sacksioni vertelt over zijn eerste bioscoopbezoek. Hij zag ’West Side Story’. Beter gezegd: hij hóórde vooral de film. Want de muziek bij de beelden echoot ruim vijftig jaar later nog na in zijn hoofd. In zijn nieuwe concertreeks ’Once upon a time’ speelt de gitaarvirtuoos muziek uit bekende films en tv-series. „Muziek bepaalt de emotionele lading van het verhaal.”

Door Jan Vriend - 7-1-2017, 6:55 (Update 7-1-2017, 6:55)

Vakgenoten weten het: Harry Sacksioni is de beste akoestische gitarist van Nederland en omstreken. Die titel maakte hij opnieuw waar met zijn...