Vernieuwde ’Ciske de Rat’: oer-Hollands DNA en internationale allure

De musical ’Ciske de Rat’ is ten opzichte van de première in 2007 op veel fronten veranderd, maar er is geen reden tot ongerustheid. De show is nog steeds een ’plaatje’. En vooral: de ziel is onaangetast. Deze nieuwe, sterke productie beleefde gistermiddag de première in het Amsterdamse theater Delamar.

Door Hans Visserh.visser@hollandmediacombinatie.nl - 20-11-2016, 19:05 (Update 20-11-2016, 19:05)

Piet Bakker schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog drie romans over Ciske, bijgenaamd ’de Rat’, een vooroorlogse Amsterdamse jongen in wat nu een kansarm gezin zou heten. Overgelaten aan zijn lot, is hij...