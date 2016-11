Fraai spel in pakkend en actueel drama over jihad-bruidje

Wat bezielt jihad-bruidjes? Dat is de onuitgesproken vraag achter ’Layla M.’. Schrijver-regisseur Mijke de Jong en co-scenarist Jan Eilander gaan in dit pakkende en actuele drama op zoek naar mogelijke antwoorden.

Door Marco Weijers - 16-11-2016, 12:36 (Update 16-11-2016, 12:36)

Layla mag dan Marokkaanse wortels hebben, ze is vooral ook een Amsterdamse meid van deze tijd. Rebels, niet op haar mondje gevallen, niet geneigd zich in een hoekje te laten drukken, zelfs als haar omgeving dat wel probeert. We zien dat voor het eerst op het voetbalveld, als zij als lijnrechter...