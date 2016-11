’Stuk zonder toeters en bellen’

Foto Freek van den Bergh Vooraan: Ria Eimers en Han Kerckhoffs. Achter (vlnr) Tjitske Reidinga, Geert de Jong en Frederik Brom.

Het is een apart stel, zo samen aan tafel. Ria Eimers en Frederik Brom. Zij, aanvankelijk wat afwachtend, maar vol vuur pratend als het over haar grote liefde - het theater - gaat. Hij, een theaterdier in hart en nieren dat af en toe vragend naar haar kijkt alsof hij even bevestiging zoekt voor zijn beweringen.

Door Hanneke van den Berg - 13-11-2016, 12:45 (Update 13-11-2016, 12:45)

Samen spelen ze - met opnieuw Tjitske Reidinga als spil in de toneelserie van het Delamar-theater - in ’Palm Springs’. Dit keer geen komedie, maar een...