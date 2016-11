’Donna Donna’ is een typische poëtische Orkaterproductie

Foto Ben van Duin ’Donna Donna’ door Orkater. Bekijk Fotoserie

Zelfs de kraaien hebben hun ogen dicht, zo zwart is alles. ’Donna Donna’ begint pikzwart, met de dood van de verloofde van Donna, amper twintig jaar oud. Hij is gesneuveld op missie in oorlogsgebied.

Door Margriet Prinssen - 10-11-2016, 11:49 (Update 10-11-2016, 11:49)

Lidwien Roothaan regisseert Ria Marks, Lieke-Rosa Altink en Yara Alink in een poëtisch verhaal van Peer Wittenbols. Het is een typische Orkaterproductie: muziektheater waarbij de drie musici onder leiding van Martin Fondse een mooi duet aangaan met het spel.

Geen gemakkelijk thema, de dood die zo onverhoeds toeslaat: de...