Bauer doet het maar weer in zijn eentje

Foto Robert Lagendijk Bauer (Berend Dubbe): ,,Het is een rare tijd! Maar wel een leuke.”

Hoewel het Amsterdamse Bauer her en der nog steeds als een band wordt opgevoerd, is het ondanks een aantal los-vaste medewerkers in wezen altijd een eenmansproject van Berend Dubbe geweest. Op ’Eyes fully open’, het eerste album in tien jaar, doet zelfs Sonja van Hamel niet meer mee. Maar de muzikale eigenzinnigheid is onverminderd.

Door Chris van Oostrom - 3-11-2016, 19:21 (Update 3-11-2016, 19:21)

De term ’on-Nederlands’ is een afgekloven cliché geworden om van de vaderlandse norm afwijkende cultuuruitingen te beschrijven, maar hij zou toch van toepassing kunnen zijn op ’Eyes fully...