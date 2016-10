Saxofonist Ties Mellema vindt tijdens ziekte nieuwe muzikale wereld

Foto: Marco Borggreve Ties Mellema: ’Jazz is een andere taal’.

Saxofonist Ties Mellema legt het even uit. Heel simpel eigenlijk. Als er een virus in de computer zit, wordt alles stilgezet, wordt de harde schijf schoongeveegd en dan wordt alles weer opgebouwd om nog beter te functioneren. Zo verging hem zelf ook. De ziekte van Hodgkin is inmiddels weg.

Door Hans Visser - 28-10-2016, 1:14 (Update 28-10-2016, 1:14)

„Ik ben schoon en werk weer, al is de vermoeidheid als gevolg van de chemotherapie nog niet weg.”

Met een benefietconcert wil hij zondag in het Muziekgebouw geld inzamelen voor het micro RNA-onderzoek dat...