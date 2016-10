Leuk zijn als kunst

ANP Kippa Jon van Eerd: ,,Leuk zijn, niet leuk doen.’’

Misverstanden, wonderlijke dialogen en hilarische toestanden: in de nieuwe komedie van Jon van Eerd zitten alle vertrouwde ingrediënten om de lach op te roepen. Toch is deze tiende voorstelling anders dan zijn voorgangers, zegt hij. ,,Deze is sneller en absurdistischer.’’ Als vanouds schreef hij het stuk en speelt hij de hoofdrol.

Door Jan Vriendj.vriend@hollandmediacombinatie.nl - 27-10-2016, 23:35 (Update 27-10-2016, 23:35)

Spanning deze week in theater Cool in Heerhugowaard. In deze schouwburg hadden Van Eerd en zijn team de afgelopen dagen de laatste repetities voor zijn nieuwe stuk ‘Harrie let op de...