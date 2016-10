Hemelbestormers krijgen erepodium

Ze zijn Dutch Design ontwerpers avant la lettre: de hemelbestormers van De Stijl, die nog altijd van grote invloed zijn op de hedendaagse kunst, architectuur en kunstnijverheid. Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld en Vilmos Huszar krijgen volgend jaar een erepodium in meer dan tien Nederlandse musea. In 2017 is het precies honderd jaar geleden het tijdschrift De Stijl werd opgericht.

Door Paola van de Velde - 25-10-2016, 13:25 (Update 25-10-2016, 13:25)

Tijdens de Dutch Design Week werd maandag in het Eindhovense Van Abbemuseum de aftrap gegeven voor...