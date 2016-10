All roads lead to Rome

(DFW) 88 minuten

Door Hanneke van den Berg - 25-10-2016, 13:22 (Update 25-10-2016, 13:22)

Ofschoon Sarah Jessica Parker ongetwijfeld als belangrijkste naam voor deze film werd uitgekozen, is de leukste rol weggelegd voor de nog altijd mooie Claudia Cardinale. Zij speelt een oude vrouw die na de dood van haar man alsnog wil trouwen met haar eerste grote liefde in Rome. Haar zoon houdt haar nauwlettend in de gaten, maar als uit de VS de jeugdvriendin van de zoon met haar dochter naar Italië komt, ziet oma haar kans schoon. Samen met de...