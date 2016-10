Hardcore Henry

(Remain in light) 86 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 25-10-2016, 13:18 (Update 25-10-2016, 13:18)

’Hardcore Henry’ blaast de kijker vanaf het begin omver. De explosieve beelden duikelen over elkaar heen en de muziek is opzwepend (vaak techno en punk). Deze Amerikaans-Russische film is een visuele wervelwind. Henry is een cyborg (half mens, half machine), maar verwacht geen film à la ’The Terminator’. Hij is doelwit van Akan, een fijne schurk, die vanuit Moskou met een leger cyborgs de macht wil pakken. Verder niet boeiend, want het draait om de verpakking. Je...