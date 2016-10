Dansprijs van Verdienste voor Anu Viheriäranta

Foto ANP/Evert-Jan Daniels Anu Viherianta en Vito Mazzeo.

Voormalig balletsoliste Anu Viheriäranta krijgt de Prijs van Verdienste 2016 van Stichting Dansersfonds ’79. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 14 november tijdens de jaarlijkse benefietvoorstelling van het fonds in het Amsterdamse theater Delamar .

Door onze verslaggeefster - 25-10-2016, 12:15 (Update 25-10-2016, 12:15)

Balletgala opgedragen aan ontwerper Keso Dekker

De Finse Viheriäranta was tien jaar verbonden aan Het Nationale Ballet, waarvan vijf jaar als eerste soliste. Ze danste hoofdrollen in alle grote klassieke balletten, maar ook in talloze eigentijdse producties. Vorig jaar moest zijn haar danscarrière wegens een hardnekkige blessure beëindigen. Ze heeft zich daarna in korte tijd omgeschoold tot voorstellingsleider van Het Nationale Ballet.

Tijdens de benefietvoorstelling, die wordt bijgewoond door prinses Beatrix, worden ook aanmoedigingsprijzen uitgereikt. Deze gaan dit jaar naar Jurriën Schobben, danser bij Introdans, en Michael Sastrowitomo, verbonden aan het Internationaal Danstheater. De zogeheten ’Speciale prijs’ gaat naar balletpianist Jan Schouten, al veertig jaar verbonden aan Nederlands Dans Theater en de dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium.

Langst bestaande dansprijzen

De Dansersfondsprijzen zijn de langst bestaande Nederlandse dansprijzen. Het fonds werd in 1979 opgericht door Alexandra Radius en Han Ebbelaar, die toen twintigjarig toneeljubileum vierden. Het dansersechtpaar wilde toen geen cadeaus ontvangen, maar een bijdrage voor een nieuw op te richten fonds. Met het fonds had het koppel twee doelen voor ogen: het financieel ondersteunen van dansers die om leeftijdsredenen of vanwege hardnekkige blessures hun danscarrière moeten beëindigen én jong danstalent in staat te stellen zich met behulp van een studiebeurs of geldprijs te toetsen aan internationale dansmaatstaven. Het Dansersfonds is voor zijn activiteiten afhankelijk van sponsorbijdragen, giften van donateurs en de opbrengsten van het jaarlijks door het fonds georganiseerde Balletgala.

Tijdens het negentiende Balletgala, maandag 14 november, zullen alle grote dansgezelschappen zich presenteren, waaronder Het Nationale Ballet, Scapino Ballet, Nederlands Dans Theater, Introdans, Conny Janssen Danst en de Dutch Don’t Dance Division. Ook Jurriën Schobben zal optreden. Traditiegetrouw wordt het gala opgedragen aan een persoon die een uitzonderlijke bijdrage aan de Nederlandse danskunst heeft geleverd. Dit jaar is dat decor- en kostuumontwerper Keso Dekker, die al vele decennia de balletten van Hans van Manen en andere choreografen vormgeeft.

Dans

Balletgala Stichting Dansersfonds ’97 met bijdragen van o.m. Het Nationale Ballet, Scapino Ballet, Conny Janssen Danst, Introdans, Nederlands Dans Theater en Dutch Don’t Dance Division; 14 november in theater Delamar in Amsterdam. www.delamar.nl