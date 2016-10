Van Hove met hommage aan Toon Hermans in Carré: ’Ik dacht: ik ga mijn god ontmoeten’

Foto Hugo van Beveren Herman Van Hove en Lissa Meyvis spelen In de Schaduw van Toon Hermans.

Dood nerveus is Herman Van Hove als hij begin jaren negentig voor de eerste keer op bezoek gaat bij Toon Hermans, de grote magiër van het Nederlandse theaterpubliek. ,,Ik dacht: ik ga mijn god ontmoeten.’’ Later werd de Vlaming zijn manager en vriend. Zondagmiddag vertelt Van Hove in Theater Carré over zijn jaren met zijn god in de hommage: ’In de schaduw van Toon Hermans’.

Door Hans Visserh.visser@hollandmediacombinatie.nl - 20-10-2016, 16:45 (Update 20-10-2016, 16:45)

Van Hove is zestien als hij Toon Hermans in Antwerpen ziet optreden en weet: bij hem wil...