Groot spektakel in straten van Amsterdam met vette knipoog

Foto DFW Scène uit ’Prooi’.

Door Marco Weijers - 12-10-2016, 14:18 (Update 12-10-2016, 14:18)

Is de enorme leeuw die Amsterdam onveilig maakt, ontsnapt uit gevangenschap? Of is het beest misschien zelf uit Afrika komen lopen? Het antwoord op die vraag blijft ’Prooi’ schuldig. Bijzaak, want in zijn nieuwe film wil regisseur Dick Maas (’Flodder’, ’Amsterdamned’) zoals gebruikelijk vooral spektakel met een knipoog bieden. En dat doet-ie.

Maas laat wel meer losse eindjes bungelen. Zijn film is een verzameling van bloederige anekdotes, die met schwung zijn gecombineerd. Eerst moet een boerenfamilie aan de rand van de stad...