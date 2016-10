Gouden slotakkoord van Nationale Ballet in ’La Bayadère’

Foto Marc Haegeman Anna Tsygankova in ’La Bayadère’. Bekijk Fotoserie

De rol van afgodsbeeld is maar klein in het ballet ’La Bayadère’, maar Young Gyu Choi maakt hem onvergetelijk.

Door Nanska van de Laar - 9-10-2016, 1:50 (Update 9-10-2016, 1:50)

Dat Het Nationale Ballet, in tegenstelling tot veel andere gezelschappen in het verleden, wel de derde akte van ’La Bayadère’ uitvoert, is te danken aan Natalia Makarova. Toen zij haar ’La Bayadère’ in 1974 voor het American Ballet Theatre creëerde - naar de oorspronkelijke choreografie van Petipa - deed ze dat mét derde akte.

En terecht, want het is het slotakkoord van het verhaal...