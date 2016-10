Sopraan Eva-Maria Westbroek: ’Ik ben emotioneel incontinent’

Foto De Nationale Opera/Bernd Uhlig Eva-Maria Westbroek in ’Manon Lescaut’.

Er zijn van die rollen die ze nauwelijks met droge ogen kan zingen. Bijvoorbeeld Manon Lescaut, een meisje dat onbezonnen zonnig naar de toekomst kijkt, maar uiteindelijk berooid sterft. Eva-Maria Westbroek zingt die rol deze maand bij De Nationale Opera.

Door Hans Visserh.visser@hollandmediacombinatie.nl - 4-10-2016, 16:38 (Update 4-10-2016, 16:41)

’Manon Lescaut’ is de derde opera Puccini die daarmee in 1893 internationaal naam maakte. De in Sassenheim opgegroeide sopraan Eva-Maria Westbroek noemt zijn muziek overrompelend. „Ik moet me altijd beheersen om niet in tranen uit te barsten. Echt waar.”

„Ooit repeteerde ik in...