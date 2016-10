Lewis evenaart Morse in kwaliteit

Zou dit dan toch het laatste seizoen zijn? Inspector Lewis is al een keer van zijn pensioen teruggekomen, maar is aan het eind van dit seizoen vertrokken voor een lange reis. En toch, zijn mentor, inspector Morse, stierf ook in het harnas, dus je weet maar nooit.

Door Hanneke van den Berg - 4-10-2016, 15:43 (Update 4-10-2016, 16:57)

Het is hoe dan ook niet te geloven dat Kevin Wately en Laurence Fox er in geslaagd zijn net zo succesvol te worden als ’Morse’ ooit is geweest. Ook in deze afleveringen straalt het vakmanschap...