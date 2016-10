Conny Braam eert vergeten Afrikaans leider Hendrik Witbooi

AMSTERDAM/IJMUIDEN - Ze kwam zijn verhaal eigenlijk bij toeval op het spoor. Conny Braam uit IJmuiden (1948) wilde over een heel ander onderwerp schrijven en belandde door een tip van een kennis in Windhoek (Namibië).

Door Sonja de Jong - 2-10-2016, 17:07 (Update 2-10-2016, 17:07)

Daar stuitte ze in de archieven op een schat aan informatie over Hendrik Witbooi, rond 1900 leider van de Witbooi-Nama en symbool van de Namibische onafhankelijkheidsstrijd. Nu ligt ’Ik ben Hendrik Witbooi’ in de winkel, een ode aan een bijzonder man.

„Ik wist heel weinig van de geschiedenis...