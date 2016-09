Jammer dat er geen tweede seizoen komt

Aan het slot staan de types Johnny en Joey Ramone bij een optreden van een bandje.

Door Fred Hoogendoorn - 27-9-2016, 15:46 (Update 27-9-2016, 15:58)

Ze kijken elkaar aan en lijken te denken: dat willen wij ook. De rest is geschiedenis. Alleen al daarom is het zonde dat er geen tweede seizoen komt van ’Vinyl’, de door Martin Scorsese en Mick Jagger gemaakte serie over de pop-/rockmuziekindustrie in New York van de jaren zeventig.

De ontvangst viel tegen en dat is raar, want ’Vinyl’ is een topserie. Spannend, krankzinnig, grappig en een...