Whiskey Tango Foxtrot

(Paramount) 112 minuten

Door Hanneke van den Berg - 27-9-2016, 15:41 (Update 27-9-2016, 15:41)

Tina Fey is vooral bekend als comediënne en presentator van Saturday Night Live. Het is dan ook best raar om haar in een serieuze rol te zien als oorlogscorrespondent in ’Whiskey Tango Foxtrot’. Elke keer wacht je weer op de grap in een scène. Toch kan ze dit soort films op zich prima aan.

Het is bepaald niet de beste film over oorlogscorrespondenten en af en toe is de geloofwaardigheid ook wel ver te zoeken, maar op zich is het...