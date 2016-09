We zijn wijzer geworden

AMSTERDAM - Ze waren gestopt. Purper was voltooid verleden tijd, dachten ze. Tot het lot de theatermakers weer samenbracht. Het lot én een portie heimwee. ,,Het publiek zit te springen om herkenbaarheid.’’

Door Jan Vriend - 29-9-2016, 0:00 (Update 29-9-2016, 0:00)

Even bijpraten, voor wie het kwijt was. Purper brengt sinds 1980 muziektheater dat tegen cabaret aan schuurt. De vaste kern: Frans Mulder, Erik Brey en Alfred van den Heuvel. Mulder was volgens traditie hofleverancier van de teksten, pianist Erik Brey schreef de muziek. Vast ingrediënt waren de wisselende gasten: zo...