Snelheid en spektakel in verhaal vol plotgaten

Foto PR Dave Franco en Emma Roberts in ’Nerve’.

Door Marco Weijers - 21-9-2016, 13:56 (Update 21-9-2016, 13:56)

Spanning maakt het leven leuker en het ’geheime’ computerspel Nerve speelt daar handig op in. Wie zich aanmeldt, moet in de gelijknamige speelfilm kiezen of-ie een ’kijker’ of een ’speler’ is. En krijgt in dat laatste geval opdrachten voorgeschoteld die binnen een bepaalde tijd moeten worden volbracht: met eigen telefoon gefilmd en live gadegeslagen door alle Nerve-deelnemers.

Emma Roberts geeft in ’Nerve’ gestalte aan de bedeesde tiener Vee, die zich van nature nooit tot het spel zou laten verleiden. Toch drukt ze...