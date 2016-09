’Bridget Jones’s baby’ verrassend onweerstaanbaar

Foto PR Bridget (Renée Zellweger) is hoogzwanger, maar wie is de vader? Bekijk Fotoserie

Daar zit ze als vanouds remi op de bank in pyjamabroek, vol zelfmeelij en met een glas, of nee met een hele fles witte wijn. Twaalf jaar na ’Bridget Jones: The edge of reason’ is de klunzige, maar o zo herkenbare creatie van Brits schrijfster Helen Fielding eindelijk te zien in een derde film.

Door Tisha Eetgerink - 15-9-2016, 6:26 (Update 15-9-2016, 6:26)

De serieuze baan heeft Jones eindelijk binnen, ze is eindredacteur bij een nieuwsshow, maar de trouwring is er nog steeds niet. Net als ze zichzelf de ’laatste verschrompelde...