NDT brengt jongste creatie Medhi Walerski

Foto Joris-Jan Bos Medhi Walerski.

Medhi Walerski was jarenlang een van de meest opvallende dansers van het Nederlands Danstheater (NDT). Nu werkt hij binnen het gezelschap als choreograaf en gaat volgende week een van zijn nieuwste werken in première. „Ik voel me soms net een indringer. Er lopen zoveel getalenteerde choreografen op de wereld rond en dan wordt mij de kans gegeven dit te doen. Daar ben ik NDT zo dankbaar voor.”

Door Nanska van de Laar - 14-9-2016, 19:07 (Update 14-9-2016, 19:07)

Walerski is de bescheidenheid zelve. Als danser mocht hij dan opvallen, het duurde liefst tien...