Bluesy Barrelhouse leeft nog steeds

’Almost there’ heet het nieuwe album van Barrelhouse, de band die goed is voor ruim veertig jaar blues en aanverwante muziek. De cd is een signaal, zegt zangeres Tineke Schoemaker met een grijns: „We leven nog!”

Door Mark Minnema - 2-9-2016, 8:17 (Update 2-9-2016, 8:17)

De cd is noodzaak, zegt bassist Jan Wilem Sligting ernstig. „Het zet je onder druk om nieuwe nummers te maken. Dat is een bevalling, het is keihard werken. Maar het geeft inspiratie, nieuwe nummers zijn noodzakelijk naast je oudere werk.”

Barrelhouse is altijd meer een ’speelband’ geweest...