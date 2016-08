’Le nozze di Figaro’: overspel bedreigt bruiloft

Foto Monika Ritterhaus Eleonora Buratto als de gravin en Marianne Crebassa als de verliefde jongeling Cherubino in ’Le nozze di Figaro’.

Keizer Jozef II had er beslist kijk op. Hij vroeg Lorenzo da Ponte niet langer zijn tijd te verdoen met derderangs componisten en riep de tekstschrijver op te gaan werken met echte toppers, bijvoorbeeld Mozart. Hun eerste samenwerking in 1786 was meteen een klapper: ’Le nozze di Figaro’.

Door Hans Visser - 1-9-2016, 1:30 (Update 1-9-2016, 1:30)

Met een nieuwe regie van deze muzikale komedie opent dinsdag De Nationale Opera het nieuwe seizoen. „Je ziet het meteen”, zegt regisseur David Bösch. „Da Ponte bewerkte een bestaand, kritisch toneelstuk van Beaumarchais tot...