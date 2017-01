Onheilspellende, gevoelige thriller

Wraak nemen, om de verschroeiende haat jegens je voormalige hartsvriendin een uitlaatklep te geven. Je vriendin Rachel, die door laksheid het fatale ongeluk van je twee zoontjes op haar geweten heeft.

Door Ineke Berkhout - 30-1-2017, 13:07 (Update 30-1-2017, 13:50)

Deze donkere gedachten spoken door het hoofd van Catrin, ook al is het ongeluk drie jaar geleden gebeurd. Ze vraagt zich af of ze iemand of zichzelf zou kunnen doden. Leven in een kleine eilandgemeenschap (Falklandeilanden) is bitter voor haar, grote kans om Rachel en haar drie kinderen tegen te komen....