Spannend tienerboek vol achtervolgingen

Een haast ouderwets spannend tienerboek dat zich afspeelt in het heden. Daar zouden er meer van moeten zijn.

Door Hanneke van den Berg - 30-1-2017, 13:04 (Update 30-1-2017, 13:49)

Natuurlijk lezen jongeren graag over onderwerpen die henzelf aangaan, maar soms is het ook fijn om gewoon even met een boek in een andere wereld te verkeren. Gewoon op avontuur gaan, iets spannends beleven, al is het maar in je hoofd. Dat is met ’Mijn naam is nul’ niet zo moeilijk.

Nul is bijna veertien en weet niet beter of zijn leven bestaat uit het...