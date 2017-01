Jeugd

Hélène Druvert: ’Anatomie’. Vert. Aniek Njioktiktjien. Uitg. Fontaine, €24,95. Vanaf tien jaar.

Door Hanneke van den Berg - 23-1-2017, 15:44 (Update 23-1-2017, 15:44)

Boeken voor kinderen over anatomie zijn er inmiddels in overvloed. Maar geen daarvan heeft zo’n bijzondere vormgeving als dit boek. Voor peuterhandjes is het niet geschikt. De aderen in het lichaam zijn minutieus uitgeknipt en over een skelet (op de volgende bladzijde) heengelegd, Prachtig gedaan, maar wel wat teer dus.

Doordat de zenuwen, spieren, het spijsverteringsstelsel, de hersenen en botten steeds apart te zien zijn, is er niet zo heel veel...