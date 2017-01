Beeldend geschreven en spannend verhaal

Een talentvolle maker van special effects zal er ooit voor zorgen dat van het boek ’William Wenton en de luridiumdief’ een geweldige film wordt gemaakt.

Door Hanneke van den Berg - 9-1-2017, 15:54 (Update 9-1-2017, 16:21)

Dit verhaal is zo beeldend geschreven dat je direct de film voor je ziet. Dat is niet gek als je bedenkt dat de auteur de Noors-Britse regisseur en scenarioschrijver Bobbie Peers is. Hij won in 2015 de Noorse prijs voor kinderboek van het jaar.

William Wenton is een Britse jongen, maar hij woont al jaren in Noorwegen. Hij...