Vlot verhaal over familie en vriendschap met een twist

Humor en spanning gaan hand in hand in Cobens thrillers, vooral de serie met ex-sportmakelaar Myron Bolitar. Na een stilte van vijf jaar komt Coben weer met een avontuur van Myron en zijn vriend en zakenpartner Win, kort voor Windsor Horne Lockwood III.

Door Ineke Berkhout - 9-1-2017, 15:52 (Update 9-1-2017, 16:21)

Een groter contrast tussen de twee is niet denkbaar: ex-profbasketballer Myron, is amicaal en gezegend met een enorm gevoel voor droge humor. Win is een rijke, aristocratische vrouwenverslinder en een vechtsporter met psychopathische trekjes. Zijn dodelijke acties zijn gerechtvaardigd,...