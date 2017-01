Pieter Boskma vindt nu inspiratie in liefde en natuur

Pieter Boskma was een van de Maximalen, die in de jaren tachtig weer reuring in de poëzie brachten.

Door Eric Kok - 9-1-2017, 15:45 (Update 9-1-2017, 15:45)

Inmiddels is hij zestig en heeft hij geliefden en vrienden aan de dood verloren.

In ’Tsunami in de Amstel’ staat hij daarbij stil. Hij neemt afstand van het stadsrumoer van vroeger. Boskma vindt zijn inspiratie meer in de liefde en in de natuur. Hij wil nu ’slow poetry’, die „kalm inzet, in verhalende, gewone taal/ maar gaandeweg gelaagder, onstuimiger en lyrischer/ loskomt van de bladzij,...