Veldslagen in huiselijke kring in fraaie Vlaamse roman

Echt bekend is de Vlaamse schrijver Guido van Heulendonk (1951) in Nederland niet. Acht romans schreef hij inmiddels, waarvan er een bekroond werd met de Gouden Uil.

Door Sonja de Jong - 19-9-2016, 15:53 (Update 19-9-2016, 15:53)

Met zijn nieuwe roman ’Niemand uit België’ bewijst hij eens te meer dat hij meer faam verdient.

’Niemand uit België’ draait om de zestiger Blancke. Hij is, samen met zijn nieuwe liefde Cynthia, op weg naar het huwelijk van zijn dochter Fleur in het Engelse plaatsje Hastings, ooit het terrein waar in 1066 de slag om...