We passen ons makkelijk aan

De wereld verandert in hoog tempo en dat heeft grote invloed op het werk dat we doen om de kost te verdienen. We moeten werk anders doen, ander werk doen, ons nieuwe processen eigen maken, trainen, studeren, verhuizen, kortom: ons voortdurend aanpassen. Dat lukt wonderwel goed, leert de RegioPeil-enquête naar ons aanpassingsvermogen.

Door Tekst: Ed Brouwer Illustratie: 123rf/EduArt - 27-1-2017, 14:21 (Update 27-1-2017, 14:21)

De uitkomst van de enquête maakt korte metten met het vooroordeel dat mensen gewoontedieren zijn en liever alles bij het oude houden. Voor de enquêtedeelnemers is het tegendeel waar. Driekwart...