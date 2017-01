Over één nacht ijs

BAARN - Op hemelsbreed een kilometer van Paleis Soestdijk liggen in een groot bedrijfspand duizenden vierkante meters opgevouwen ijsbanen en oranje schaatsen. Maar nu even niet, want het is schaatstijd. Ice-World is specialist in mobiele ijsbanen; in alle vormen en maten voor vrijwel elke locatie ter wereld.

Door Tekst: Miriam Vijge Foto: Studio Kastermans en pr Ice-World - 27-1-2017, 14:14 (Update 27-1-2017, 14:14)

Schaatspret op het beroemde strand van Bondi Beach in Sydney (Australië)? Of hartje Mexico-Stad op een historisch plein? Het kan en het gebeurt; ook al is het daar zomer tijdens de Kerstdagen en onze...