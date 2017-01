Gezond zit in variatie

Foto ANP

AMSTERDAM - Om wat orde in de chaos te scheppen leggen we een aantal opvattingen voor aan hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell. Hij weet precies hoe het zit met dat bammetje kaas.

Door Sigrid Stamkot - 28-1-2017, 7:00 (Update 28-1-2017, 7:00)

Er is helemaal niets mis met drie keer per dag eten, zoals vroeger het devies was. „Dat is zeker zo, al hangt het er helemaal vanaf wat je dan die drie keer eet. In de behoefte naar juiste informatie is het gevaar dat we vervallen in simpliciteit; kort door de...