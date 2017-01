’Historische kennis schiet tekort’

foto Cris Toala Olivares Tomas Ross: ,,Echtgenoot zijn van een kroonprinses was voor Bernhard onvoldoende.’’ Bekijk Fotoserie

Er zijn zaken die schrijver Tomas Ross bovengemiddeld boeien. Geschiedenis, natuurlijk, prins Bernhard in het bijzonder en tijden van chaos. Want daarin kan hij zich uitleven met complottheorieën. Zijn nieuwe roman, ’De onderkoning van Indië’, zou er model voor kunnen staan.

Door Bertjan ter Braak - 23-1-2017, 15:46 (Update 23-1-2017, 15:46)

Het is een stralende dag, vroeg in het nieuwe jaar. Op het Museumplein drentelen groepjes toeristen van museum naar museum en om de hoek, in de straat waar De Bezige Bij zetelt, heerst een statige rust. Eenmaal binnen is dat al...