Laura H. gaf jihadbruiden een gezicht

ANP Laura H. zoals ze op de Koerdische tv verscheen.

Met het zelfvertrouwen en de uitstraling van een topmodel betrad ze in november de rechtszaal. De half-Surinaamse Laura was bij de eerste zitting niet langer gekleed in de zwarte chador die ze droeg toen ze net aan het kalifaat was ontsnapt. Ze was opgemaakt, smaakvol gekleed en duidelijk bij een goede kapper geweest. Achter haar donkere ogen ligt een geheim, dat ze nog steeds niet heeft prijsgegeven. Naar eigen zeggen is ze naar IS ontvoerd door haar gewelddadige man. Justitie denkt echter ook aan het ’zwartste scenario’: dat het kalifaat haar heeft teruggestuurd naar Nederland met een terreuropdracht. „Zeker zolang ze weigert iets te verklaren, moeten we uitgaan van het ergste”, zegt de officier.

Door Tekst: Silvan Schoonhoven - 14-1-2017, 7:00 (Update 14-1-2017, 7:00)