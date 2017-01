Waardering voor de jonge manager

Jonge managers doen het in de ogen van de mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn behoorlijk goed. Bekijk Fotoserie

Organisaties hebben een antenne voor jong talent. High potentials, heten ze al snel, en al op jonge leeftijd wordt hen de verantwoordelijkheid voor een afdeling toevertrouwd. Hoe is dat, als je chef net zo jong is als je eigen kinderen? Doet hij of zij het goed? Pakken ze het beter aan dan de seniors? Ja, over het algemeen is de waardering voor hun rol groot, zoals onder andere blijkt uit onze RegioPeil-enquête. Voor de meeste panelleden is karakter trouwens bepalender dan leeftijd. Ook leuk: een jonge manager houdt je jong, stelt 58 procent van de enquêtedeelnemers.

Door Tekst: Ed Brouwer Foto: 123rf - 13-1-2017, 8:50 (Update 13-1-2017, 8:50)