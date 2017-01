De dagelijkse gang

Foto AFP

De grootste online marktplaats voor huishoudelijke diensten, Helpling, doorbreekt deze stilte met tien verrassende feitjes. Wist je dat...het toilet niet de meest vieze plek van je huis is?

Door onze verslaggeefster - 7-1-2017, 7:00 (Update 7-1-2017, 7:00)

Als we schoonmaken besteden we de meeste aandacht aan ons toilet, hierdoor is het een van de schoonste plekken in een huishouden. Bacteriën overleven daarnaast niet lang op het gladde en koude keramiek van de wc-pot. De vieste plek in huis is de gootsteen. Hier vertoeven bijna 10.000 bacteriën per vierkante meter, dit zijn...