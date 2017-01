Vrij geeft weg: cd Yentl en De Boer; dagje Texel

Vrij geeft weg. Doe mee en win cd van Yentl en De Boer of een dagje Texel.

Album 'M'n snoep'

Het nieuwe album van Yentl en De Boer heet 'M'n snoep'. Het bevat twaalf nieuwe liedjes van de gasthoofdredacteuren van deze speciale oudejaarseditie van Vrij. Het zijn grappige en ontroerende nummers, opgenomen tijdens uitverkochte concerten in het Amsterdamse Concertgebouw. Hierbij werden de dames begeleid door hun vaste band, deze keer aangevuld met het strijkerscollectief West Side Trio. Vrij verloot tien exemplaren van dit album onder abonnees. Kans maken? Surf naar www.magazine-vrij.nl. Namen van winnaars staan volgende week op de site van de krant. Zij krijgen hun prijs thuisgestuurd.

Naar Texel

In de bijlage Vrij vertellen Yentl en De Boer ver hun passie voor Texel. Ook zin om dit eiland op de fiets te verkennen? In samenwerking met de VVV Texel verloot Vrij vijf keer twee dagarrangementen om het mooie eiland te ontdekken. Winnaars schepen in Den Helder in voor de overtocht en stappen bij aankomst op een fiets die ze met korting kunnen huren. Aan de hand van een routekaart komen ze langs de mooiste plekjes van het eiland. Onderweg staat er een consumptie klaar en bij bezienswaardigheden als Ecomare en Kaap Skil mogen de winnaars voor een vriendenprijs naar binnen. Belangstelling voor zo'n sfeervol uitje? Surf naar www.magazine-vrij.nl. Namen van winnaars staan volgende week op de site van de krant. Zij krijgen hun voucher thuis gestuurd.