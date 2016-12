Gerrit Zalm kan goed rondkomen

Foto ANP Gerrit Zalm.

Het helpt om de zoon van een kolenboer te zijn, zegt Gerrit Zalm. „Dan ken je de waarde van geld en weet je wat er leeft onder de mensen.” Nu de oud-minister met pensioen gaat als baas bij de ABN-Amro geeft hij een levenslesje. Over trouwen op zijn negentiende, over zijn sprong van PvdA naar de VVD en over het imago van de banken. „Het gaat al gauw over zakkenvullers.”Praten over geld? Geen punt. We mogen best weten dat hij ruim 7,6 ton per jaar verdient. „Als je mijn pensioenlasten erbij optelt, kom je boven het miljoen per jaar. Een prachtig bedrag. Maar nog altijd een

Door Jan Vriend - 31-12-2016, 6:05 (Update 31-12-2016, 6:05)