Solitaire: meest weggeklikte spel

Solitaire, het moet wel het meest weggeklikte spelletje ooit zijn.

Vrijwel iedereen met een Windows-pc was er vroeger verslaafd aan, maar kwam de baas of het opperhoofd van de schoolbibliotheek binnen, dan was het uit met de pret en schakelde je meteen over naar WordPerfect. Nu is Solitaire beschikbaar voor de iPhone, in zijn originele vorm.

In het spel tref je vijf varianten: vier daarvan hebben spelregels die niemand begrijpt, maar het gaat om de vijfde. Klondike is Solitaire zoals we het kennen. In bepaalde opzichten is Solitaire duidelijk iets hipper geworden: je voortgang wordt opgeslagen in de cloud en je kunt verder spelen op al je apparaten, tot en met de Xbox aan toe. Ook hip: reclames. De eerste maand ben je hiervan gevrijwaard, maar als we naar de schreeuwerige opmaak van de app kijken, verwachten we dat je straks na iedere zet een commercial door de strot geduwd krijgt. Dus toch weer wegklikken, als vanouds dus.

App v/d week

Microsoft Solitaire

Collection iOS, gratis