Blik in het verleden

’Vele kleine wagens hebben het nadeel dat de inzittenden opgevouwen zitten, na eerst met veel moeite naar binnen te zijn geklauterd’, zegt BMW eind jaren ’50 in een advertentie voor de BMW 600. ’Waar anderen de kostbare bewegingsvrijheid van de inzittenden goeddeels opofferden, heeft BMW juist het comfort primair gesteld.’ Dat BMW zelf eerst ook bij die ’anderen’ hoorde met de Isetta, daar hadden ze het maar niet over bij de komst van de ’verlengde Isetta’ 600. Zelf vonden ze de 600 een ’esthetisch verantwoorde en elegante vorm’ hebben. In elk geval hadden de inzittenden nooit meer het gevoel in een zeer kleine wagen te zitten.