Emma is jarig

AMSTERDAM - Emma is jarig. Het feest wordt groots gevierd met jongeren, medewerkers, vrijwilligers, werkgevers en vrienden van Emma. Ze zijn er allemaal. Emma at Work begeleidt jongeren vanaf 15 jaar met een chronische aandoening of beperking bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Door Columnist Martin Overbeeke - 30-12-2016, 14:15 (Update 30-12-2016, 14:15)

Jongeren zoals Jonathan Sampat, arts op de afdeling gynaecologie in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Of Tim van Zutphen, door zijn handicap aan een rolstoel gekluisterd, studeert rechten in Leiden. In zijn woorden: ’Als u nog een rijdende rechter...