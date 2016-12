Ons eigen bankje

Eigen foto

Reeds jaren geleden ben ik verhuisd vanuit het zuiden naar Noord-Holland. Oorspronkelijk kom ik uit een klein dorp in het midden van Brabant.

Door Conny van Iersel - 24-12-2016, 12:22 (Update 24-12-2016, 12:22)

Al heel lang liep ik met het idee rond om als nalatenschap een houten bank te laten plaatsen in de bossen waar het dorp mee omringd is.

Op een dag vertelde ik mijn jeugdvriendin, inmiddels zijn wij beiden rond de zestig, van dit plan.

Wat wil nu het geval? Zij had dit idee ook al lange tijd in gedachten. Toen we...