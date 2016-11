Rob de Nijs: ’Durf misstappen te maken’

ANP Kippa 2016: Met de Oeuvre Award Bekijk Fotoserie

Het is erkenning en het is waardering, vindt Rob de Nijs. Hij krijgt morgen de Radio 5 Oeuvre Award, een onderscheiding omdat hij jarenlang van grote betekenis is voor de Nederlandse muziek. De reactie van de 73-jarige zanger? ,,Ik zie het vooral als een blijk van vertrouwen in de toekomst.”

Rob de Nijs heeft een loopbaan van meer dan vijftig jaar in de schijnwerpers. Een carrière waarin zijn muziek met hem mee veranderde. Terwijl zijn eerste hit ’Ritme van de regen’ (1963)...